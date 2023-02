Training für Pedelec-Fahrer

Aus diesem Grund bietet die Verkehrswacht Bielefeld im Frühjahr einige Pedelec-Trainings auf dem Verkehrsübungsplatz am Schopketalweg (dem ehemaligen WISA-Gelände in Bielefeld- Sennestadt) an, die für die Teilnehmer kostenlos sind.

Anmeldung erfolgt über die Homepage www.verkehrswacht-bielefeld.de. Die Termine sind am Donnerstag, 30. März, Dienstag, 11. April (in den Osterferien) und am Dienstag, 18. April. Die Termine finden von 10 bis 14 Uhr statt. Ein eigenes Pedelec/E-Bike muss mitgebracht werden. Das Tragen eines Fahrradhelmes ist Pflicht.

Das Training wird von Ellen Haase (64) moderiert, die seit zehn Jahren Pedelec fährt und über ihre langjährige Verkehrssicherheitsarbeit im Kreis Gütersloh vielen Senioren noch bekannt ist.