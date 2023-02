Transport ins Kriegsgebiet gestartet

In der Nacht zu Mittwoch ist der fünfte Hilfstransport mit vier Fahrzeugen in Richtung Ukraine gestartet. „Viele fleißige Hände hatten eine Woche lang Spenden angenommen, sortiert und gepackt“, sagt Giesela Hörster, Leiterin der Flüchtlingshilfe Schloß Holte-Stukenbrock, die den Hilfstransport organisiert hatte.

Durch den schrecklichen Krieg seien die Menschen in der Ukraine in schlimme Not geraten. Es sei Winter mit eisiger Kälte und die Menschen hätten keine Heizung, keinen Strom und kein Wasser. „Unvorstellbare Umstände, in denen die Menschen leben“, so Hörster.

MEHR ZUM THEMA Jahresrückblick 2022 Delbrücker und Hövelhofer unterstützen die Menschen in der Ukraine

Viele litten an Hunger und Krankheiten, ohne jegliche medizinische Versorgung, sowie unter Todesangst, wenn Städte stunden- und tagelang bombardiert würden. „Wir sind glücklich über die spendenbereiten Menschen, wodurch die Flüchtlingshilfe bereits in der Vergangenheit vier große Transporte direkt in die Krisengebiete schicken konnte“, sagt Hörster.

Giesela Hörster (links) packte immer mit an. Foto: Privat

Alle Spenden seien wohlbehalten dort angekommen. Videofilme zeigten, wie dankbar die notleidende Bevölkerung in der Ukraine und besonders auch die Soldaten an der Front seien – alle freuten sich über die Hilfen.

Selbst Pfarrer Karl-Josef Auris, Leiter des Pastoralverbundes, hat es sich nicht nehmen lassen, kräftig beim Beladen der Fahrzeuge zu helfen. „Nach getaner Arbeit wurde der Transport mit dem Reisesegen auf den Weg geschickt“, sagt Hörster. „Wir hoffen, dass alles gut in der Ukraine ankommt“, fügt sie hinzu.

Pfarrer Karl-Josef Auris (rechts) erteilte den Reisesegen. Foto: Privat

Sie wolle nochmals betonen, dass die Spendenbereitschaft der heimischen Bevölkerung „wirklich großartig war. Dafür möchten wir uns bedanken“, sagt Organisatorin Giesela Hörster. Der nächste Hilfstransport sei in den Osterferien geplant. Wer noch Geld für den nächsten Transport spenden möchte, bitte auf das Konto der Flüchtlingshilfe SHS, St. Johannes Baptist. DE 32 4785 3520 0016 0162 63 Stichwort: SOS Ukraine. Jeder Spender, der eine Spendenquittung wünscht, muss seinen vollständigen Namen samt Adresse angeben.