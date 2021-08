Überzeugen oder überzeugt werden

Dustin Schulz hat 2019 am Gymnasium Schloß Holte-Stukenbrock Abitur gemacht und zuerst mit einem Mathematikstudium in Bielefeld angefangen. „Ich habe aber gemerkt, dass das nicht das ist, was ich will und bin zum Bachelor-Studiengang Politikwissenschaften und Wirtschaftswissenschaften gewechselt. Ich war bereits in einigen Vorlesungen.“ Mit dem Lockdown laufe das Studium über Zoom, oder die Professoren laden Videos hoch. „Das läuft ganz gut, wenn man sich selbst motivieren kann.“

Sein Interesse an Politik habe mit der Flüchtlingskrise angefangen, sagt er. „An der Schule haben wir darüber diskutiert. Mit Maximilian Anselm, der sich für die CDU engagiert, und Henri Lindner, der ins Jugendparlament gewählt wurde und jetzt auch bei den Grünen mitarbeitet, war ich in einem Sowi-Kurs.“ Die Flüchtlingsfrage sei eine, zu der jeder eine Meinung habe. „Erst habe ich mich für die internationale, dann für die Bundespolitik interessiert. Die Landespolitik kam mit der Landtagswahl dazu. Und dann dachte ich, ich kann mal sehen, was am Ort los ist.“ Da er gerne in Schloß Holte-Stukenbrock lebe, wollte er sich engagieren. „Das fing damit an, dass die Stadt im Bürgerpark den Pavillon gebaut hat. Ich finde ihn zu teuer und habe mich gefragt, warum der gerade dorthin gebaut wurde. Für meinen Geschmack gehen hier auch die Fahrradfahrer ein bisschen unter. Ich fahre im Sommer selbst gern Mountainbike. Und an mancher Stelle würde ich mir einen Zebrastreifen wünschen.“

Bei der Ehrenamtsbörse Ende Februar habe er mit allen Parteien geredet, die er dort fand, angesprochen hat ihn die Christlich-Soziale Bürgergemeinschaft (CSB). Die Gemeinschaft arbeitet als Verein, nicht als Partei. „Das sind ganz unterschiedliche Köpfe mit ganz unterschiedlichen Meinungen. Das stört aber keinen. Man kann hier selbst seine Themen setzen. Und außerdem ist es ein nettes Team.“ Als Ratsherr ist er im Bildungs- und Familienausschuss vertreten. „Mit dem Abi 2019 bin ich ja noch nah dran.“

Den Kommunalwahlkampf in seinem Wahlkreis 15 fand er sehr spannend. „Das ist der Wahlkreis, in dem Astrid Zellermann für die CDU mit 57,8 Prozent das beste Ergebnis geholt hat. Ich habe an den Haustüren geklingelt. Viele wollten gar nicht diskutieren. Sie sagten, sie wählen sowieso CDU.“ Dustin Schulz hat 7,4 Prozent der Stimmen geholt, zwei Stimmen mehr als die FDP, zwei Stimmen weniger als die SPD. Das freut ihn sehr.

„Mit den Bürgern zu sprechen, ist wichtig, um ihre Perspektive zu sehen. Viele hat das Thema bezahlbare Wohnungen interessiert, manche haben über die Maskenpflicht geschimpft. Im Gebiet hinter dem Lidl haben viele vehement vertreten, gar nicht wählen zu gehen. Da wird es dann schwer zu argumentieren.“

Er habe Glück gehabt, dass das erste der Gespräche an der Haustür gut gelaufen sei. „Das ist ungewohnt, fremde Leute so einfach anzusprechen.“ Er habe oft erklären müssen, was die CSB sei und woher das C für christlich herkomme. „Das ist manchmal negativ, manchmal positiv aufgenommen worden.“

Fürs Jugendparlament war Dustin Schulz nie angetreten. „Mich stört daran, dass die Jugendlichen zwar etwas sagen können, ob der Stadtrat das umsetzt, ist aber eine ganz andere Sache. Das ist als Ratsherr anders. Meine Stimme zählt.“

Nach dem Lockdown werden die ersten Fachausschüsse tagen. „Da wir nur drei Mitglieder im Stadtrat haben, werden wir uns über viele Themen kundig machen. Sara Steinbeck und ich profitieren von Britta Ruschs Erfahrung. Ich bin mal gespannt. Ich werde zu Themen überzeugen oder überzeugt werden. Die Diskussion in der Fraktion ist vielversprechend. Da ist nichts von oben vorgegeben.“