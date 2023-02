Umbau des Feuerwehrhauses geht voran

in solides Jahr liegt hinter dem Stukenbrocker Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr. „In der gemütlich gestalteten neuen Fahrzeughalle des Stukenbrocker Feuerwehrhauses“, wie es Löschzugführer Daniel Kammertöns formulierte, konnte er am Samstagabend zahlreiche Vereinsmitglieder und Ehrengäste begrüßen. Hierher wurde aufgrund der Umbauarbeiten erstmals zur Jahreshauptversammlung eingeladen.

Die stellvertretende Schriftführerin Melina Wulf und Beisitzer Manuel Grauthoff berichteten, dass die Truppe 2022 zu insgesamt 118 Einsätzen gerufen wurde. Das sind vier Einsätze weniger als im Vorjahr (122 Einsätze 2021).

Die Kameraden mussten 13 Mal Klein- und Mittelbrände löschen und Hilfe bei Verkehrsunfällen, Ölbeseitigungen und überörtlichen Einsätzen leisten. Aufgrund des raschen Eingreifens konnten Personen aus eingeklemmten Fahrzeugen gerettet werden. Außerdem holte die Truppe eine Katze vom Dach und löschte eine brennende Waschmaschine.

2022 wurden insgesamt 1668 Einsatzstunden geleistet. Mit Aus- und Fortbildungen kommt der Löschzug auf insgesamt 7722 Arbeitsstunden.

Ehrungen und Beförderungen: (von links) Claus Oberteicher, Jan-Luca Wulf, Nick Strothmann, Maik Strothmann, Wigbert Fockel, Heinz Sander, Harald Hamacher und Bruno Wulf. Es fehlen Sebastian Drewes und Rudolf Wulf. Foto: Uschi Mickley

Neben Einschränkungen durch die Corona-Pandemie habe der An- und Umbau des Feuerwehrhauses die Retter im vergangenen Jahr vor besondere Herausforderungen gestellt, so Löschzugführer Daniel Kammertöns in seinem Grußwort. Im aktuellen Bauabschnitt des Feuerwehrhauses laufe derzeit alles auf Hochtouren, sodass mit der langersehnten Fertigstellung des Baus Mitte dieses Jahres gerechnet werden könne.

Ähnlich zuversichtlich äußerte sich auch Claus Oberteicher. Der Leiter der Freiwilligen Feuerwehr nannte die Anschaffung einer Drehleiter und eines Tanklöschfahrzeuges als weitere Wünsche für das aktuelle Jahr. „Ihr seid eine tolle Truppe, macht weiter so“, wandte er sich an die Einsatzkräfte und hob auch die erfolgreiche Teilnahme an Seminaren hervor.

Beförderungen beim Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr (von links) Daniel Kammertöns, Jan Strothmann, Jens Jenau, Lukas Fockel und Leon Siek. . Es fehlen Patrick Lütkepicht und Markus Eikenbusch. Foto: Uschi Mickley

Zudem berichtete er auch über die Arbeit der Jugendfeuerwehr, der 16 Jugendliche (drei Mädchen und dreizehn Jungen) angehören. Bevor zahlreiche Ehrungen und Beförderungen vorgenommen wurden, betonte Bürgermeister Hubert Erichlandwehr an die „große Feuerwehrfamilie“ gewandt: „Wir können uns immer auf sie verlassen. Es ist beeindruckend, wie oft sie unterwegs sind, um Menschen in der Not zu helfen.“

Dem Löschzug Stukenbrock gehören neun aktive Kameradinnen und 54 aktive Kameraden sowie zwei Kameraden in zweiter Mitgliedschaft und 12 Mitglieder in der Ehrenabteilung an. Das Durchschnittsalter beträgt 37,51 Jahre.

Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft

Ausgezeichnet mit der Ehrennadel für 10 Jahre Mitgliedschaft wurden Oberbrandmeister Sebastian Drewes, Oberfeuerwehrmann Nick Strothmann sowie Oberfeuerwehrmann Jan-Luca Wulf.

Geehrt für 40 Jahre Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr wurde Unterbrandmeister Wigbert Fockel.

Auszeichnet mit dem Feuerwehrabzeichen in Gold für 35 Dienstjahre durch Bürgermeister Hubert Erichlandwehr wurden Heinrich Sander, Maik Strothmann, Rudolf Wulf und Harald Hamacher.



Beförderungen

Zum Oberfeuerwehrmann befördert wurde Jens Jenau. Zum Hauptfeuerwehrmann befördert wurde Jan Strothmann.

Zum Unterbrandmeister befördert wurden Lukas Fockel, Leon Siek und Patrick Lütkepicht. Zum Hauptbrandmeister befördert wurde Markus Eikenbusch.