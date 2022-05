Mazdafahrer (26) kommt in Schloß Holte-Stukenbrock von der Holter Straße ab, fliegt 30 Meter weit und landet vor einer Shisha-Bar

Schloß Holte-Stukenbrock

Es ist eine Szene wie in einem Stuntfilm, die die Polizei am Sonntagmorgen anhand der Spuren rekonstruiert. Um 6.59 Uhr ist ein 26-jähriger Mann aus Augustdorf direkt vor eine Sisha-Bar an der Industriestraße förmlich geflogen. Er hatte Glück. Es war niemand unterwegs und er selbst wurde nur leicht verletzt.

Von Monika Schönfeld