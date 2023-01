"Unsere Natur liegt allen am Herzen“

Planwagenfahrten, Moorwanderungen, Radtouren oder eine Wanderung auf den Spuren des heimischen Wolfes – der Naturparkführer Otmar Lüke bietet dieses Jahr 32 Veranstaltungen an. Das macht er mit Herzblut und großen Engagement, sagt der 69-Jährige. Im vergangenen Jahr zählte er mehr als 700 Teilnehmer. „Unser diesjähriges Ziel liegt bei 1000 Teilnehmern“, so Lüke.

Naturparkführer Otmar Lüke bietet Touren an

Wir haben unsere Angebote immer mit den jeweiligen Ordnungsämtern abgestimmt“, sagt Otmar Lüke. Die Naturparkführer leiten Wanderungen in der Senne und im Augustdorfer Dünenfeld und bieten seit 2019 auch Planwagenfahrten in der Wistinghauser Senne an. Im Jahr 2020 wurden 18 Fahrten, 2021 schon 22 Fahrten und 2022 gut 20 Fahrten angeboten.