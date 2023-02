Verlosung: Tickets für Lesung mit Ex-Fußballer Neven Subotić in Stukenbrock gewinnen

Der ehemalige Bundesliga-Profi Neven Subotić (Mainz 05, Borussia Dortmund, 1. FC Köln, Union Berlin) liest am Freitag, 24. Februar, im Stukenbrocker Gasthof „Zur Post“ aus seinem Buch „Alles geben“. Der 34-Jährige widmet sich anhand seiner eigenen Biografie dem Thema der sozialen Gerechtigkeit und beschreibt seinen Weg vom Profifußballer zum Aktivisten. Dabei begründet er in seinem Buch, warum der Weg zu einer gerechteren Welt immer bei einem selbst anfängt.

Neven Subotić bei einer Lesung bei Cup&Cino in Hövelhof. Im Hintergrund ist ein Foto des gemeinsamen Projektes zu sehen: Sean R. J. Adams und Sabine Epping an einer neu erbauten Trinkwasseranlage.

An dem Abend wird Neven Subotić auch von seiner 2012 gegründete Stiftung berichten, die in erster Linie Sanitäranlagen- und Brunnenbauprojekte in Äthiopien, Kenia und Tansania durchführt. Weitere Gäste sind Martin Hornberger, Geschäftsführer des SC Paderborn 07, sowie Sabine und Frank Epping von der Cup&Cino-Foundation aus Hövelhof.

Cup&Cino hat sich zur Gründung ihrer Foundation mit Neven Subotić zusammengeschlossen. Im Dezember vergangenen Jahres stellten sie ihr Spendenkonzept und bisherigen Erfolge gemeinsam vor. Auch zu diesem Anlass las Neven Subotić aus seinem Buch und berührte viele Menschen.

Die Lesung am 24. Februar beginnt 19 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Die Karte kostet 60 Euro, darin enthalten ist ein Buffet inklusive afrikanischer Spezialitäten, Getränke und ein Los für eine Tombola. Außerdem werden vier Mal zwei VIP-Karten vom FC Schalke 04, SC Paderborn 07, Arminia Bielefeld und SC Verl versteigert. Der Erlös kommt der Neven-Subotić-Stiftung zugute.

Für die musikalische Unterhaltung sorgen die „Siene Putkers“ aus Hövelhof. Moderiert wird der Abend von der ZDF-Redakteurin Lissy Ishag. Karten sind im Vorverkauf im Gasthof „Zur Post“ oder bei Rainer Hövekenmeier unter Tel. 0176/61497141 erhältlich.

Informationen zum Gewinnspiel

Diese Zeitung verlost zwei Tickets. Unsere Gewinn-Hotline 01378/600589 (0,50 €/ Anruf dt. Festnetz, ggf. andere Mobilfunkpreise) ist am Mittwoch, 22. Februar, bis Mitternacht geschaltet. Bitte unbedingt Name, Anschrift und Telefonnummer nennen. Das Lösungswort lautet „Neven Subotić“. Die Gewinner werden telefonisch benachrichtigt. Die Karten werden an der Abendkasse hinterlegt. Viel Glück!