Vier Verletzte bei Verkehrsunfall

Polizei und Rettungskräfte aus den umliegenden Kommunen waren sofort vor Ort, um die Verletzten zu versorgen und die Straße abzusperren.

„Einer der Verkehrsteilnehmer hat die Vorfahrt missachtet. An den beiden Autos entstand Totalschaden und wir haben insgesamt vier Verletzte – zwei leicht und zwei schwer. „Die verletzten Menschen wurden sofort in die umliegenden Krankenhäuser gebracht“, sagt Markus Althoff von der Leitstelle der Polizei in Gütersloher Polizei vor Ort.

Die Straßen wurde mehr als eine Stunde gesperrt und der Verkehr musste umgeleitet werden. Über den Zustand der Verletzten konnte die Polizei am Abend keine Auskunft geben.

Ein 51-jähriger Mann aus Stukenbrock war mit einem Hyundai Terracan auf der Hövelrieger Straße aus Riege kommend in Richtung Stukenbrock unterwegs. Zeitgleich befuhr ein 55-jähriger Paderborner mit einem Honda Civic die Alte Poststraße in Richtung Lippstädter Weg. Beim Überqueren der Hövelrieger Straße kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei der Hyundai von der Fahrbahn geschleudert wurde.

Dort touchierte das Fahrzeug leicht einen dort aufgestellten Zigarettenautomaten und prallte anschließend gegen die Außenwand eines dortigen Wohnhauses. Die beiden Fahrzeugführer sowie eine 35-jährige Beifahrerin im Honda Civic und ein 14-jähriger Beifahrer im Hyundai Terracan wurden verletzt.

Sie wurden nach notärztlicher Erstversorgung am Unfallort durch Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser transportiert. An den Fahrzeugen, dem Zigarettenautomaten sowie der Hausfassade entstand Sachschaden in einer Höhe von etwa 45.500 Euro, schätzt die Polizei. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Kreuzung war für etwa anderthalb Stunden gesperrt.