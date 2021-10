Vor 50 Jahren brannte das Pfarrhaus

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Vor 50 Jahren, am 6. März 1970, ist das alte Pfarrhaus in Stukenbrock abgebrannt. Karl-Heinz Artmann hat den Brand bemerkt, die Feuerwehr verständigt und dem WESTFALEN-BLATT jetzt einige Fotos zur Verfügung gestellt. Für das WB erinnert er sich:

Es war das älteste Gebäude im Ortsteil Stukenbrock, das damals ein Raub der Flammen wurde. Ursprünglich war es ein Bauernhaus, das 1595 errichtet worden war. Der damalige Besitzer Schröder (starb kinderlos) tauschte seinen Hof im Jahre 1706 mit der alten Pastorei (Eckernkrug) an der heutigen Römerstraße, damit der Pastor Scharle nicht immer den weiten Weg von einer halben Stunde Fußweg zur Kirche hatte. Im Jahre 1711 wurde das Bauernhaus vergrößert, ein großer Saal wurde angebaut und zum fürstbischöflichen Jagdgebäude ausgebaut.

Der 6. März 1970 war kalt, es hatte in der Nacht geschneit. In dem Pfarrhaus wohnten und schliefen damals drei Personen: der Pfarrer Huckschlag, seine Schwester und der Neffe des Pastors. Morgens gegen 4.45 Uhr hörten wir als nächste Nachbarn, wir wohnen 80 Meter entfernt und die drei Häuser in der Nachbarschaft standen noch nicht, ein ständiges Knacken, als wenn man mit einem Maschinengewehr schießen würde. Etwa 15 Minuten hörten wir das Knacken und dachten an eine Übung der Bundeswehr. Gegen 5 Uhr stand ich auf und schaute mal nach draußen. Da sah ich, wie das Pfarrhaus in hellen Flammen stand. Das Knacken war nichts anderes als das Bersten der Dachpfannen.

Barfuß lief ich im Schlafanzug quer durch den Garten, kletterte über zwei Gartenzäune zum übernächsten Nachbarhaus, wo ich ein Telefon wusste. Von dort alarmierte ich die Feuerwehr, die gegen 5.15 Uhr mit allen möglichen Fahrzeugen anrückte. Vom Telefon lief ich weiter durch den Eichenweg zum brennenden Pastorat, wo ich als erstes den noch schlafenden Pastor weckte. Er gab mir dann sofort die laufenden Kirchenbücher (Tauf-, Hochzeits- und Sterbebuch), die ich – noch immer barfuß – durch den tiefen Schnee in unser Haus trug. So wurden diese Dokumente für Stukenbrock gerettet.

Nach dem Anziehen lief ich noch einmal zum Pfarrhaus. Ich rettete die geschnitzte Madonna aus dem Flur. Beim Raustragen fiel mir ein brennender Balken vor die Füße. Der hintere Teil mit dem Saal wurde von der Feuerwehr teilweise gerettet. In dem Saal befanden sich in einem Tresor die alten Kirchenbücher und auch die Chronik. Die Brandursache konnte nie geklärt werden. „Heute wird Stukenbrock ein Stück ärmer“, so drückte sich damals der Stukenbrocker Bürgermeister am Brandort aus.

Jahrelang stand die Ruine. Die Überlegungen, was mit dem Gebäude gemacht werden sollte, zogen sich über Jahre dahin, weil der Staat für den Bau des Pfarrhauses verantwortlich war. Man wollte das Gebäude wieder so aufbauen, wie es vorher aussah. Doch mehr als die Hälfte des Hauses lag in Trümmern. Es wurde auch schon für den Wiederaufbau gesammelt und ein Spendenkonto eingerichtet, auf dem schon eine beträchtliche Summe eingezahlt war. Doch schließlich beschloss man, auch den hinteren Anbau mit dem Saal abzureißen und ein ganz neues Pfarrhaus auf dem Gelände zu errichten.

Der hölzerne Torbalken mit der Inschrift von 1595 wurde von der Feuerwehr gerettet, neben dem kleinen Schuppen gelegt. Nach zwei Jahren war er verschwunden.

Wir vermuten, dass das Feuer durch eine brennende Zigarette ausgelöst worden sein könnte. Wichtig ist, dass die Personen als erstes gerettet wurden, und dass die laufenden Kirchenbücher ebenfalls vor dem Feuer gerettet worden sind. Alles andere ging verloren. Am 6. März 1970 war der Herz-Jesu-Freitag. Pfarrer Huckschlag konnte an dem Tage keine heilige Messe feiern, denn die Feuerwehr löschte noch.