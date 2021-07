„Vor Deiner Tür“: Konzerte im Palastzelt

Johannes Oerding, Revolverheld und Alvaro Soler treten auf dem Festival-Gelände am Safariland Stukenbrock auf

Die Vibra-Agency nimmt Anlauf zum kulturellen Neustart in Schloß Holte-Stukenbrock: Auf dem Festivalgelände am Mittweg am Safariland Stukenbrock wird im August für drei Wochen ein Palastzelt aufgestellt, wo Superstars wie Johannes Oerding, Revolverheld und Alvaro Soler jeweils vor 1500 Zuschauern auftreten werden.

