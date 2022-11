Vorfreude aufs Adventsgeschäft

Verkaufsoffener Sonntag freut die Einzelhändler in Stukenbrock

Schloß Holte-Stukenbrock

In eine besinnliche Weihnachtszeit wird die Ortsgemeinschaft Stukenbrock am ersten Adventswochenende versetzt. Nicht nur der zweittätige Weihnachtmarkt, heute und am morgigen Sonntag, lockt die Besucher, sondern auch der verkaufsoffene Adventssonntag von 13 bis 18 Uhr.

Von Erol Kamisli