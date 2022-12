Wasserpreis-Schock nach dem Fest

Leitungswasser wird ab Februar in Schloß Holte-Stukenbrock teurer.

Die Stadtwerke SHS erhöhen ab dem 1. Februar 2023 den Arbeitspreis pro Kubikmeter um 64 Cent auf 2,51 Euro brutto - das ist eine Steigerung von 34,2 Prozent. Der Grundpreis soll um 3,21 Euro auf 9,98 Euro brutto pro Monat steigen - dies bedeutet eine Erhöhung von 47,4 Prozent. Bei einem durchschnittlichen 4 Personen-Haushalt mit einem Verbrauch von 150 Kubikmetern pro Jahr erhöhen sich damit die monatlichen Kosten um 11,21 Euro brutto oder um 37,2 Prozent.

In einer Mitteilung teilen die Stadtwerke SHS mit, dass für 2023 ein Vorlieferant der Stadtwerke massiv die Wasserbezugskosten erhöht habe. Dieser Preissprung in der Beschaffung könne durch interne Optimierungsmaßnahmen des heimischen Versorgers nicht ausgeglichen werden. Die Stadtwerke seien daher gezwungen die "gestiegenen Bezugskosten 1:1 an die Kunden weiter zu geben".

Darüber hinaus erhöhten sich auch die Aufwendungen für Wartung und Instandhaltung des Wassernetzes. "Wie überall steigen auch hier die Energiekosten, die Personalkosten und die allgemeine inflationäre Entwicklung wirkt ebenfalls preistreibend", teilt die Stadtwerke mit.

Seit Jahren gehört Schloß Holte-Stukenbrock zu den Städten, in der Verbraucher im OWL-Vergleich fürs Wasser am wenigsten bezahlen.