Wettbüro muss schließen

Eigentlich war alles vorbereitet und in trockenen Tüchern für ein neues Wettbüro an der Oerlinghauser Straße 3 in Schloß Holte-Stukenbrock. Hier sollte der Mandant des Bielefelder Rechtsanwalts Jusuf Kartal ein neues Wettbüro eröffnen und die Wettvermittlung für das Unternehmen „Tipico“ zu übernehmen.

Dafür habe sein Mandant rund 350.000 Euro in Um- und Ausbauarbeiten investiert, so Kartal. Daraus wird erst mal nichts, denn die Bezirksregierung in Detmold hat die Genehmigung eines Wettbüros an dieser Stelle abgelehnt, da in unmittelbarer Nähe eine kirchliche Jugendeinrichtung ist. „Bis zur Entscheidung im Spätsommer 2022 hat mein Mandant das Wettbüro betrieben, danach geschlossen. Nun ist ein Friseur drin“, sagt Jusuf Kartal.