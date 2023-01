Wirtschaft, Umwelt und Schalke 04

Das Jahr ist schon bald drei Wochen alt – vielleicht bröckeln schon die ersten guten Vorsätze, doch in der Politik wird vorausgedacht und länger geplant. Daher hat das WESTFALEN-BLATT Bürgermeister Hubert Erichlandwehr (CDU) sowie die Fraktionsvorsitzenden der im Stadtrat vertretenen Parteien nach ihren drei wichtigsten politischen Zielen und einem persönlichen Vorhaben für das Jahr 2023 gefragt.

Politische Ziele

1. Zu nennen ist hier sicherlich das Ziel, Bauland zu entwickeln, damit mehr Wohnraum für die Menschen in der Stadt geschaffen werden kann. Zudem soll durch Energieeinsparung, Energieeffizienz und Erzeugung und Nutzung regenerativer Energien die CO2-Bilanz in der Stadt verbessert werden.

2. Ein weiteres Ziel für 2023 ist es, die Infrastrukturmaßnahmen im Gewerbepark Senne herzustellen, damit Ende 2023/Anfang 2024 endlich die ersten Gewerbeimmobilien entstehen können.

3. Die Fertigstellung der Plaza zwischen Hallenbad und Gesamtschulgebäude zum Jahresende ist klar als Ziel für 2023 definiert.

Persönliches Ziel

Ich habe mir vorgenommen, häufiger die Kulturangebote in der Region zu genießen.