Würth eröffnet in Schloß Holte-Stukenbrock seine 13. Niederlassung in OWL

Schloß Holte-Stukenbrock

Günter Breder lässt es sich am Freitag nicht nehmen, bei der Eröffnung der Würth-Niederlassung an der Holter Straße 112 persönlich dabeizusein. 15 Jahre lang hatte er selbst für den Weltmarktführer in der Entwicklung, Herstellung und im Vertrieb von Montage- und Befestigungsmaterial gearbeitet.

Von Dirk Heidemann