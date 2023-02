Zeugen schildern ihre Sicht der nächtlichen Attacken

Schloß Holte-Stukenbrock/Bielefeld.

Im Prozess gegen zwei 18-Jährige und zwei 20-Jährige, die des versuchten Totschlags an einem 47-jährigen Mann verdächtigt werden, hat das Opfer vor der 4. Großen Jugendkammer des Landgerichts Bielefeld über die ausgeartete Prügelei am Ententeich in Schloß Holte-Stukenbrock erneut ausgesagt. Er schilderte seine Verletzungen am Kopf und im Gesicht, bekundete aber auch Erinnerungslücken. Der Mann soll von den Angeklagten - so die Staatsanwaltschaft - in der Nacht zum 26. Mai 2022 mit Tötungsvorsatz hilflos am Tatort zurückgelassen worden sein.

Von Volker Zeiger