Schon als Kind immer gerne in der Kirche

Er ist gleich mittendrin im Gemeindeleben, der neue Pastor von Brockhagen. Vergangenen Freitag erhielt Andreas Hoenemann durch Superintendent Walter Hempelmann seine offizielle Urkunde, Sonntag wurde er beim Gottesdienst in der St.-Georg-Kirche vorgestellt, am Mittwoch stand er der Presse Rede und Antwort, gleich anschließend der Frauenhilfe. Die ersten Hürden sind genommen.

Andreas Hoenemann, 29 Jahre alt und geboren in Minden, unterstützt in Brockhagen den jetzigen Pfarrer Dr. André Heinrich, der zum 1. Juni sein neues Amt als Superintendent im Kirchenkreis Halle antritt, aber schon vorher nach und nach Teile seiner künftigen Aufgaben übernehmen wird. Große Teile der seelsorgerischen Arbeit in Brockhagen und der Gottesdienste werden deshalb auf den neuen Pfarrer im Probedienst entfallen. „Das ist für Brockhagen und Ströhen die positive Nachricht: es gibt jetzt zwei Personen,“ scherzt Dr. Heinrich über die künftige Doppelbesetzung. Denn der bisherige Pfarrer will auch in Zukunft wenigstens einmal im Monat einen Gottesdienst mit seiner Gemeinde feiern und auch Teile der seelsorgerischen Arbeit beibehalten.