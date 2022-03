Schritt zurück beim Aldi-Neubau in Halle

Der Schritt voran in Richtung eines Neubaues des Aldi-Marktes am Künsebecker Weg in Halle ist erst einmal ein Schritt zurück geworden.

Keine der im Februar vorgestellten Varianten fand am Dienstagabend im Haller Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung die Zustimmung der Politik. Die CDU hatte in ihrer Fraktionssitzung am Vorabend nach stundenlangem Kopfzerbrechen sogar selbst einen Entwurf gezeichnet – mit einem nach Süden verschwenkten Künsebecker Weg. Die Skepsis war in allen Parteien ähnlich.