Schulpolitik und die Frage der Verantwortung

In dem Konflikt um die Realschule Steinhagen, die nach großem Elternzuspruch wachsen will, und um die Gesamtschule Halle, die nach einer jahrelangen Negativserie bei Anmeldungen jetzt einen weiteren Tiefpunkt erreicht hat, müssen die beteiligten Kommunalpolitiker und auch die Schulaufsichtsbehörde jetzt selbstkritisch über ihre Verantwortung nachdenken. Der WB-Kommentator beleuchtet die Lage.

Blick auf die Gesamtschule Halle, an der mittlerweile nicht mal halb so viel Schüler wie an der Realschule angemeldet werden.

Es hat im Altkreis Halle keines Unwetters bedurft, um in dieser Woche für einen Donnerschlag zu sorgen. Das desaströse Anmeldeergebnis für die Gesamtschule Halle (52 Anmeldungen) und der mehr als doppelt so hohe Zuspruch für die Realschule Steinhagen (110) haben dabei im Nachgang ein politisches Donnergrollen in Gang gesetzt, das wohl noch eine Weile nachhallen wird. Es wird sich am Ende weisen, ob hier die Chance für ein reinigendes Gewitter genutzt werden kann.