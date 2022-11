Schutz und ein reich gedeckter Tisch

Schloß Holte-Stukenbrock

Radfahrern und Spaziergängern bleibt der Mund vor Staunen offen, wenn sie in Liemke an der Straße In der Stroth/Ecke Brandkuhle vor einem Farbenmeer stehen. Es ist schon fast Mitte November, aber bei diesen Temperaturen fühlen sich auch die Wildblumen auf fast einem halben Hektar Fläche so wohl, dass sie in knalligen Farben blühen. Ferdinand Krietenbrink hat spät, Ende August, ausgesät – und damit nicht nur etwas für die Augen, sondern für die Insekten und das Wild getan.

Von Monika Schönfeld