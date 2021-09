„Schutzengel“ auf Feuerstühlen

OWL-Biker-Tour startet in Schloß Holte-Stukenbrock: Motorradfahrer sammeln für missbrauchte Kinder

Ordentlich aufgereiht strahlen die auf Hochglanz polierten Maschinen zusammen mit ihren gut aufgelegten Bikern in der Sonne. In Zusammenarbeit mit der Ortsgemeinschaft Schloß Holte ist die Tour zur Unterstützung des Vereins „Schutzengel“ erstmalig auf privater Ebene „auf die Zweiräder gestellt“ worden. Gunter Held, Initiator der Tour, begrüßt am Sonntagnachmittag Motorradfahrerinnen und Fahrer aus Nah und Fern.