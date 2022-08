Starke Scheibe: Seit 40 Jahren gibt es die Musik-CD

Mit der CD begann vor 40 Jahren die Digitalisierung der Musik, die die Branche umkrempelte. Die ersten Silberscheiben wurden in Hannover produziert. Groß eingestiegen war in Ostwestfalen auch die Bertelsmann-Tochter Sonopress in Gütersloh . Das Internet spielte für die CD jedoch das Lied vom Tod.

Als am 17. August 1982 die Maschinen im Polygram-Werk Langenhagen bei Hannover anliefen, wurde dort noch einmal ein Stück Musikgeschichte geschrieben. Mit der CD-Version des ABBA-Albums „The Visitors“ begann die kommerzielle Produktion der Compact Disc. Doch wie sich herausstellen sollte, war die CD viel revolutionärer als vorherige Tonträger-Innovationen. Denn sie trug den Keim ihres eigenen Niedergangs in sich: Zum ersten Mal war ein für Verbraucher gemachtes Musikformat digital. Das bedeutete nicht nur sauberen Sound ohne das Rauschen einer Musik-Kassette oder das Knacken der Nadel in Schallplatten-Rillen. Die Umwandlung der Songs in Dateien mit Zahlenreihen aus Einsen und Nullen legte den Grundstein dafür, ganz auf physische Tonträger verzichten zu können. Ab da war es nur noch eine Frage der Zeit, bis Musik hauptsächlich übers Netz verbreitet wurde.