SEK nimmt Gütersloher (24) fest

Ein Sonderieinsatzkommando hat am frühen Freitagmorgen die Wohnung eines Mannes in Gütersloh gestürmt, der zuvor einen Taxifahrer mit einer Pistole bedroht haben und dann geflüchtet sein soll. Der 24-Jährige sitzt in Untersuchungshaft.

Gegen 3.25 Uhr hatte sich der 24-Jährige nach einem Kneipenbesuch zu seiner Wohnung an der Marienfelder Straße bringen lassen. Wegen eines Streits wegen der Bezahlung soll der Fahrgast dem 50-jährigen Taxifahrer mit einer schwarzen Pistole gedroht haben. Als der Taxifahrer die Polizei anrufen wollte, raubte der junge Mann ihm sein Mobiltelefon und flüchtete in sein Wohnhaus.



Die Tat spielte sich vor dem Taxi auf der Straße ab.



Das SEK nahm den 24-Jährigen in seiner Wohnung fest. Zudem stellten die Beamten eine schwarze Softairpistole und das geraubte Telefon sicher. Die sichergestellte schwarze Softairpistole sieht einer echten Waffe täuschend ähnlich.

Tatverdächtiger war betrunken

Bei der Festnahme wurde der Gütersloher leicht verletzt. Er wurde zur ambulanten Behandlung in ein Gütersloher Krankenhaus gefahren. Ein Richter ordnete zudem die Entnahme einer Blutprobe bei dem alkoholisierten Tatverdächtigen an. Anschließend wurde er in das Polizeigewahrsam Gütersloh gefahren. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Der Gütersloher wurde noch am Freitag einer Haftrichterin vorgeführt. Die zuständige Richterin am Amtsgericht Bielefeld verkündete dem 24-Jährigen am Nachmittag die Untersuchungshaft.



Der Bereich rund um den Einsatzort wurde bis etwa 7.30 Uhr gesperrt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise dazu nehmen die Beamten Gütersloh unter Tel. 05241/869-0 entgegen.