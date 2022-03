Showstar motiviert Männerchor Amshausen

Denn der bekannte Sänger Tony Sandler, berühmt vor allem in den 1960er bis 1980er Jahren als eine Hälfte des amerikanischen Erfolgsduos Sandler&Young, hat dem Männerchor ein Tondokument zukommen lassen, um ihn zu motivieren und zu bestärken, sein wunderbares Chorleben weiterzuführen. Und das wiederum hat Erwähnung auf der Facebook-Seite „Tony Sandler international“ gefunden.

Bernd Meerkötter, der Vorsitzende des MCA, ist seit 1958 mit dem Sänger befreundet. Tony Sandler, gebürtiger Belgier, heute 88 Jahre alt, war damals ein aufstrebender junger Künstler. Später kam er zu Ruhm nicht nur durch die Bühnenshows in den großen Hotels und Casinos in Las Vegas und überall in den USA, sondern auch durch Millionen verkaufter Platten. Er ist mit Stars wie Ella Fitzgerald, Sammy Davis jun. und Frank Sinatra aufgetreten.

Kennen gelernt über die Nachbarn

Ende der 1950er Jahre war Tony Sandler bei Ariola in Gütersloh unter Vertrag und kam deshalb öfter nach Steinhagen und schlief bei Bekannten. „Diese Bekannten waren zufälligerweise meine Nachbarn. Wir freundeten uns an“, sagt Bernd Meerkötter. „Er und seine Frau Mimi luden mich dann mal spontan ein, um in Belgien in deren Haus drei Wochen Urlaub zu verbringen. In den drei Wochen schleppte er mich zu all seinen täglichen Auftritten und in Schallplatten Studios mit“, erinnert er sich. Und er stellt mit Freude fest: „Der Kontakt riss nie ab, auch nicht, als er 1964 ein Angebot aus Las Vegas erhielt.“

Auch an das Jubiläumskonzert „60 Jahre on Stage“, das Tony Sandler 2013 in seinem Heimatland Belgien gab, kann sich der Amshausener sehr gut erinnern. „Das Wiedersehen war sehr emotional, es war als hätten wir uns gestern erst gesehen.“ Damals habe sein Freund ihm angeboten, dass er sich melden solle, falls er mal irgendwie Hilfe brauche. „Daraus ist dann meine Idee entstanden, dass er für die Sänger während der Corona-Pandemie ein paar aufmunternde Worte spricht. Das habe ich dann auf unserer Homepage in ein Video verpackt“, so Meerkötter.

Mut machen: nach jedem Tief kommt ein Hoch

So groß waren die Einschränkungen für Chöre in der Pandemie: keine Auftritte, keine Proben, kein Zusammenkommen. Doch Tony Sandler sagte: „Das geht nicht nur euch so.“ Er erinnere sich an viele Höhen und Tiefen in seiner 65-jährigen Karriere. Sich den Applaus bei Auftritten ins Gedächtnis zu rufen, das helfe schon. Er wolle Mut machen, so Sandler: „Nach jedem Down folgt ein High.“ Tony Sandlers Empathie und Mitgefühl kommen nicht nur bei den Sängern, sondern auch im Facebook-Eintrag gut an. Er sei ein guter Entertainer: „Es sollte nicht überraschen, dass er mitfühlend ist und sich sehr um das Wohlergehen anderer kümmert“, heißt es dort auf Englisch. Und ein schöner Effekt für den MCA ist zudem: „Der Männerchor Amshausen ist nun auch über die Grenzen hinaus bekannt“, so Meerkötter.