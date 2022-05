Sie wollen einfach nur spielen

Einfach mal wieder spielen. All das machen, wozu man gerade Lust hat. Das setzt das Steinhagener Haus der Jugend Checkpoint in den Sommerferien um. Die Ferienspiele stehen diesmal unter dem Motto „Spielen, Lachen, Sachen machen“ und laufen in den ersten beiden Ferienwochen vom 26. Juni bis 8. Juli, jeweils Montag bis Freitag von 10 bis 15.30 Uhr mit Mittagessen.

Es sind nach zwei Jahren die ersten Ferienspiele, die voraussichtlich wieder in einem Rahmen wie in Vorpandemiezeiten stattfinden können. Und weil die Kinder durch Corona genug Einschränkungen aushalten mussten, will das Checkpoint-Team bewusst Freiraum geben – wie auch schon im Alltagsbetrieb. „Kinder wollen mehr aus dem Stegreif einfach das machen, was ihnen Spaß macht“, sagt HdJ-Leiterin Carmen Höfing.