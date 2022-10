Sieben Päpste erlebt

Schloß Holte-Stukenbrock

Vorgenommen hatte er es sich schon länger. Jetzt hat Hermann Josef Klöpper sein Ansinnen in die Tat umgesetzt. Anfang der Woche ist der Pfarrer im Ruhestand in den Westphalenhof im Herzen Paderborns ganz in der Nähe des Doms gezogen und nahe des St.-Vincenz-Krankenhauses.

Von Karin Prignitz