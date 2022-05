So klingt Barockmusik lebendig!

Ein Konzert mit vier Kantaten von Johann Sebastian Bach, wie wir es am späten Sonntagnachmittag in der St. Johannis-Kirche erleben durften, ist eine Antwort auf die neuerdings breitgetretene Frage, wie man durch neue Formate mehr Publikum in die sogenannten „klassischen Konzerte“ locken kann. Qualität sollte der entscheidende Gesichtspunkt sein, sowohl hinsichtlich der gespielten Werke als auch der Aufführung. Die volle Kirche und der starke Beifall bezeugen, dass dieses Rezept in Halle erfolgreich ist und eine lange Tradition hat.

