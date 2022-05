So retten Polizisten ihre verletzten Hunde

NRW bildet Diensthundeführer an einem Dummy in Erster Hilfe aus

Aber auch die Hunde sind nicht unverwundbar: Sie können in Scherben treten oder sich anders verletzen. „Gerade auf dem Land haben Hundeführer dann Schwierigkeiten, nachts eine offene Tierklinik zu finden“, sagt Hauptkommissar Ralf Kamp. Er ist Ausbilder an der Diensthundeführerschule in Schloß Holte-Stukenbrock und zugleich Verbindungsbeamter für die 300 Hundeführerinnen und Hundeführer in Nordrhein-Westfalen.