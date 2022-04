So viele Besucher wie noch nie

Der Hof Giesselmann in Häger wurde Ostersonntag zum Anziehungspunkt, so viele Familien und kleine Gruppen strömten zu der vier Meter hoch aufgeschichteten Feuerstelle auf dem Feld neben dem Hof.

In den Tagen zuvor sammelte der Löschzug Häger das Brennmaterial aus dem Gärten der Umgebung, vieles wurde auch angeliefert. „Alles ist unbehandelter Strauch- und Baumschnitt, den wir am Samstag noch einmal umgeschichtet haben, damit keine Nester oder Unterschlüpfe von Kleintieren und Vögeln mit verbrannt werden”, so Löschzugführer Marcel Sussiek.