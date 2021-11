Bielefeld

Die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte in Westfalen-Lippe haben beim Impfen gegen das Corona-Virus noch einmal einen Gang hochgeschaltet: So wurden in der vergangenen Woche nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe knapp 400.000 Corona-Impfungen verabreicht – so viel wie noch nie innerhalb einer Woche.