So wird Unterricht zum Vergnügen

Wie die Fünftklässler voller Freude und ausdrucksstark lachen und singen, auf Tische und Stühle steigen dürfen – das muss Grundschüler begeistern. „Das dürft ihr nur hier, im Musikraum“, reißt Knut Peters die Kinder mit. „Ich will, dass die Viertklässler ihre Eltern davon überzeugen, dass sie genau auf dieses Gymnasium wollen“, sagt der Studiendirektor, als kommissarischer stellvertretender Schulleiter Koordinator für die Öffnung der Schule zuständig.

Tag der offenen Tür im Gymnasium: Viertklässler lassen sich von Begeisterung anstecken, Eltern-Info in Aula

Knut Peters animiert die Kinder zum Lachen, Atmen und Singen. Für das Adventskonzert am Sonntag, 11. Dezember, ab 16 Uhr gibt es heute im Musikraum Karten.

170 Viertklässler und ihre Eltern, insgesamt 350 Menschen, sind am Samstagvormittag zu Gast im Gymnasium. Während die Viertklässler in den Fächern Erdkunde, Biologie und Musik bei den Fünftklässlern mitmachen dürfen, bekommen die Eltern Informationen über die Schule und die Schulform Gymnasium in der Aula.