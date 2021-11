Sohn soll Vater lebensgefährlich verletzt haben

Ein 21-Jähriger soll seinen Vater (42) bei einem Familienstreit in Versmold (Kreis Gütersloh) schwer verletzt haben. Der junge Mann war zunächst flüchtig, konnte aber mittlerweile festgenommen werden. Die Mordkommission ermittelt.

Die Polizei wurde am Sonntagnachmittag über eine verletzte Person in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in Versmold informiert. Der Mann hatte schwere Kopfverletzungen und war nicht ansprechbar.

Nach ersten Erkenntnissen derPolizei war es im Vorfeld zu einem Familienstreit gekommen. Demnach sind Vater und Sohn, die aus der Slowakei stammen, auch handgreiflich geworden. Im Zuge des Streits erlitt der 42-jährige Vater lebensbedrohliche Kopfverletzungen, die vermutlich durch stumpfe Gewalteinwirkung verursacht wurden.

Der schwer verletzte Vater musste notoperiert werden. Der tatverdächtige 21-jährige Sohn war zunächst nach dem Streit geflüchtet, konnte durch die Polizei Gütersloh aber vorläufig festgenommen werden. Die Hintergründe und die genauen Umstände sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Mordkommission "Eisen", die unter der Leitung von Kriminalhauptkommissar Alexander Scholz gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Bielefeld an der Aufklärung des versuchten Tötungsdeliktes arbeiten.