Solidarisch mit den Ukrainern

FDP Schloß Holte-Stukenbrock regt Diskussion über eine Partnerschaft nach dem Krieg an

Schloß Holte-Stukenbrock

Die FDP-Fraktion beantragt darüber nachzudenken, ob die Stadt ein Zeichen setzt und eine Städtepartnerschaft mit einer ukrainischen Stadt eingeht. FDP-Fraktionschef Thorsten Baumgart regt an, der Rat befasst sich mit der Frage, ob nach dem Krieg eine Städtepartnerschaft mit einer Stadt in der Ukraine für Schloß Holte-Stukenbrock in Betracht kommt und bildet sich dazu eine Meinung.