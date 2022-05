Soziale Gerechtigkeit als Lebensaufgabe

Steinhagen

Die soziale Gerechtigkeit ist das Thema seines Lebens gewesen: Dafür hat sich Bernd Beckmann über nahezu fünf Jahrzehnte in der Arbeiterwohlfahrt (AWO), in der Politik und über Projekte eingesetzt. Am 2. Mai ist der Steinhagener im Alter von 80 Jahren verstorben.

Von Annemarie Bluhm-Weinhold