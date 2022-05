"Soziale Kontakte sind die beste Medizin"

Werther

Medizinstudent sortierte Heinz-Peter Kuhlmann Demenz in der Rubrik „Exotisches“ ein. In der Prüfung waren kaum Fragen zu diesem seltenen, wenig erforschten Thema zu erwarten. Was der heute 68-Jährige damals liebevoll „Orchideen-Krankheit“ nannte, ist längst als Volkskrankheit erkannt.

Von Margit Brand