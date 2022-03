Sparkassen-Fusion ist unterzeichnet

Nun sind alle Voraussetzungen geschaffen: Nachdem der Rat der Stadt Gütersloh, der Rat der Stadt Rietberg und der Rat der Stadt Versmold sowie der Kreistag zustimmten, erfolgte die offizielle Vertragsunterzeichnung am gestrigen Freitag im Rahmen der Zweckverbandsversammlung. Damit ist der Weg für die Fusion frei.

„Das deutliche Statement aller beteiligten Gremien freut uns sehr. Die Stärken von zwei wirtschaftlich gesunden und gut aufgestellten Häusern werden nun vereint. So ist die fusionierte Sparkasse für die Zukunft und kommende Herausforderungen gut positioniert“, sind sich Ina Laukötter und Michael Meyer-Hermann, die beide als Verwaltungsratsvorsitzende der miteinander verschmelzenden Sparkassen fungieren, einig.

Die rechtliche Fusion wird zum 31. August 2022 rückwirkend zum 1. Januar 2022 erfolgen. Die Sparkasse wird dann den Namen - Sparkasse Gütersloh-Rietberg-Versmold - tragen und ihren Hauptsitz in Gütersloh haben. Die Sparkasse Gütersloh-Rietberg-Versmold hat damit eine Bilanzsumme von mehr als drei Milliarden Euro. Die Hauptstelle in Versmold bleibt nach Angaben des Unternehmns genauso vor Ort wie das umfangreiche Angebot „wenn’s um Geld geht“: vom Service rund um das Konto bis zur Anlageberatung und von der Baufinanzierung bis zur Firmenkundenberatung. So ändere sich für die Kunden daher nur sehr wenig, teilen die Häuser mit.

Die beiden Vorstandsvorsitzenden der Sparkassen Kay Klingsieck (Gütersloh) und Gerold Momann (Versmold) unterstreichen die angestrebten Ziele der Fusion: „Wir wollen gemeinsam mit allen Kolleginnen und Kollegen Zukunft gestalten und das Sparkassengeschäft hier in unserer Region langfristig sichern. Ziel ist es, dass unsere Kundinnen und Kunden, die von uns betreuten Unternehmen und die Region profitieren - von den Synergien, die wir schaffen, von den Potenzialen, die wir noch stärker nutzen, von den digitalen Strukturen, die wir gestalten und von der Innovationskraft, die wir weiter fortentwickeln.“