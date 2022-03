Spaß haben und die Herzen öffnen

Beim kleinen Quiz mit Moderator Frank Hofen vom Innenstadtmanagement gibt es Plüschtiere zu gewinnen. Doch die Kinder und Jugendlichen, die sich am Freitagnachmittag vor dem Kinderkarussell versammelt haben, wollen vor allem eines: Dass die Haller Frühjahrskirmes endlich beginnt und sie im besten Fall einen der Chips für die Fahrgeschäfte ergattern, die Bürgermeister Thomas Tappe sowie die Schausteller Klaus Rasch und Bernd Tovar unter die Menge bringen.

Lasershow statt Feuerwerk

Die jungen Besucher haben ja auch lange genug auf den Adrenalin-Kick gewartet, den eine Mitfahrt im Autoscooter oder Musik-Shop verspricht. Nach zweijähriger Pandemie-Zwangspause und dem erneuten Aus in Steinhagen und Versmold heißt es im Kreis erstmals wieder: „Eine Runde rückwärts, festhalten.“ Für Thomas Tappe, seit November 2020 Haller Bürgermeister, ist es die Premiere: „Vor einem Jahr musste ich die Kirmes absagen. Umso mehr freue ich mich, sie heute eröffnen zu können.“ Bernd Tovar ist einfach nur dankbar, dass die Stadt mit der Verschiebung nach hinten das Comeback möglich gemacht hat. Und sein Kollege Klaus Rasch möchte die harten Zeiten für die Schausteller und Budenbetreiber endgültig hinter sich lassen: „Ich hoffe, dass nach dem Startschuss heute die Kirmes nun wieder in jeder Stadt stattfinden kann.“ In Halle findet die Frühjahrskirmes unter 3G-Bedingungen statt, eine Maskenpflicht gibt es nur in den Fahrgeschäften.

Für das Eiscafè Ceotto gibt es Gutscheine. Da lässt es sich Ida (2) schmecken. Mutter Lena Schinke spendet derweil für die Ukraine-Hilfe. Foto: Stephan Arend

Dass sich ein unbeschwertes Kirmes-Wochenende und Mitgefühl sowie Hilfe für die Kriegsflüchtlinge miteinander vereinbaren lassen, unterstreicht die gemeinsame Spendenaktion der Stadt, der Schausteller sowie der Haller Interessen- und Werbegemeinschaft (HIW) für die Ukraine-Hilfe. Die Einnahmen aus den Spendenboxen, die auch am verkaufsoffenen Sonntag (13 bis 18 Uhr) in den Geschäften aufgestellt werden, sollen vor Ort eingesetzt werden – „um den Flüchtlingen in Halle ihren Aufenthalt hier so angenehm wie möglich zu machen“, so Tappe.

Der HIW-Vorsitzende Dieter Büßelberg ist nach dem Riesenerfolg bei der Spendenaktion für die Flutopfer im Ahrtal zuversichtlich, dass die Haller erneut ihre Herzen und Geldbörsen öffnen. Der ein oder andere wird vielleicht mit einem Gutschein für das Eiscafé Ceotto belohnt. 500 Gutscheine werden von den Geschäftsleuten bis Sonntag verteilt, sind bis zum 31. März gültig. Statt eines in Kriegszeiten vielleicht als unpassend empfundenen Feuerwerks wird es am Samstag, 20.30 Uhr im Rathaus-Garten eine Laser- und Hologramm-Show geben.