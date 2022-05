Spaß haben und viel Gutes dabei tun

Halle

Aus der Corona-Not eine Tugend machen: Weil der attraktive und vor allem sehr spendenfreudige Nikolaus-Markt in Tatenhausen zwei Jahre hintereinander ausgefallen ist, hat der der Lions-Club Bielefeld-Hünenburg jetzt erstmals ein Frühlingsfest veranstaltet. Und das ist so gut gelaufen, dass der Lions-Club an eine Wiederholung denkt.

Von Malte Krammenschneider