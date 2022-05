SPD-Parteizentrale statt Rathaus

Werthers Bürgermeister Veith Lemmen am Wahlabend in Düsseldorf

Werther

Fernsehzuschauern aus Werther ist der Mann mit Hut hinter Thomas Kutschaty natürlich sofort ins Auge gefallen: Veith Lemmen stand – auch im wahrsten Sinne des Wortes – hinter dem SPD-Spitzenkandidaten, als dieser Sonntagabend vor die Kameras trat. Was machte Werthers Bürgermeister am Wahlabend in Düsseldorf?

Von Margit Brand