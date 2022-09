Spektakuläre Landung eines Heißluftballons in Stukenbrock

Schaulustige filmen und fotografieren am Kreisverkehr an der Paderborner Straße

Schloß Holte-Stukenbrock

Das war spektakulär, wie Pilot Frank Dawitz (63) am Sonntagabend mit seinen sechs Passagieren ganz dicht über das Dach eines Hauses am Kreisverkehr der Haupt- und der Paderborner Straße einschwebte. Ganz kurz flammte der Brenner immer wieder auf, um die Höhe zu halten. Viele Schaulustige hielten ihre Autos an, stiegen aus, fotografierten und filmten. Es war aber nicht die befürchtete Bruch-, sondern eine Punktlandung des Heißluftballons auf der Wiese an der Paderborner Straße.

Von Monika Schönfeld