Sperrmüll in der Landschaft entsorgt

Bauhofmitarbeiter am Mittwoch in Schloß Holte-Stukenbrock im Dauereinsatz

Schloß Holte-Stukenbrock

Der Bolzplatz auf dem Spielplatz in der Tenge-Siedlung ist nur eine Stelle, die die Bauhof-Mitarbeiter am Mittwoch angefahren sind, um illegal entsorgten Müll zu beseitigen. „Das wird immer schlimmer“, sagt Bauhofleiter Andreas Elbracht. „Meine Mitarbeiter schicken ständig Bilder, um das Ausmaß des Mülls zu zeigen, der an verschiedenen Standorten liegt.“

Von Monika Schönfeld