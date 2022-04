Spielen, Singen und Strandgenuss auf Spiekeroog

Träumen und Planen sind schon jetzt erlaubt – von der nächsten Kinderfreizeit auf Spiekeroog. Für die abwechslungsreiche Zeit auf der Nordseeinsel können Eltern ihren Nachwuchs schon jetzt bei der Evangelischen Kirchengemeinde Werther anmelden.

Baden in den hohen Wellen der Nordsee, eine Kutterfahrt zu den Seehundsbänken, Tagestouren, eine Wanderung zum alten Schiffswrack am Ostende der Insel, ein großes Fußballturnier, Strandspiele, ein Mafiaabend, große Gala-Shows, eine Beachparty, Rugbyspielen im Priel, ein Schönheitstag, der Bau eines Beach-Hauses mit Whirlpool am Strand, ein Sandburgenbauwettbewerb – das sind nur einige der vielen Programmpunkte jedes Jahr.

Vom 19. Juli bis zum 8. August

Diesmal geht es vom 19. Juli bis zum 8. August nach Spiekeroog, die Freizeit richtet sich an Kinder zwischen 9 und 13 Jahren. Ziel der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist es, den Kindern „die schönsten drei Wochen des Jahres“ zu ermöglichen.

Zum abwechslungsreichen Programm gehören auch Gesprächsrunden über den christlichen Glauben, gemeinsames Singen, Morgen- und Abendandachten sowie das Erleben der wunderbaren Natur der Insel. „Für den Fall, dass uns die Corona-Situation im Sommer noch einmal herausfordert, liegt ein erprobtes Hygiene- und Schutzkonzept bereit“, betont Pfarrer Bernd Eimterbäumer.

Weitere Informationen und Anmeldeformulare gibt es unter www.freizeiten.kirche-werther.de, bei Bernd Eimterbäumer (Telefon 05425/954144, b.eimterbaeumer@t-online.de) und bei Werthers Gemeindepädagoge Volker Becker (Telefon 05203/88557, volker.becker.jugend@t-online.de).