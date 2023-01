Gütersloher bedroht Spielothek-Mitarbeiter mit Messer 

Ein 44-Jähriger hat in einer Spielothek in Gütersloh zwei Mitarbeiter mit einem vorgehaltenen Messer und Pfefferspray angegriffen und verletzt. Gegen den Tatverdächtigen lag laut Polizei bereits ein Haftbefehl vor.

Zwei Verletzte nach Angriff an der Kaiserstraße

Nachdem der 44-jähriger Mann am Montagabend (23. Januar gegen 23.10 Uhr) die Spielothek an der Kaiserstraße in Gütersloh verlassen sollte, drohte er dem Personal unter anderem mit einem vorgehaltenen Messer. Zudem soll er vergeblich Pfefferspray gegen einen Mitarbeiter der Spielothek und einen eingreifenden Zeugen eingesetzt haben.

Der mutmaßliche Täter verletzte den 29- und 39-jährigen Mann. Der Polizei zufolge stellte sich bei ihrem Eintreffen heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl bestand. Außerdem seien im polizeilichen Gewahrsam Drogen in seinen Taschen sichergestellt wurden. Auch ein Messer, das Pfefferspray und ein als Schlagring umfunktioniertes Metallrad hätten die Beamten beschlagnahmt.

Die Nacht verbrachte der 44-Jährige im Polizeigewahrsam. Dienstagvormittag wurde er aufgrund des bestehenden Haftbefehls an die Justiz übergeben. Das Ermittlungsverfahren wegen des Vorfalls in der Spielothek und aufgrund des Drogenbesitzes wurden laut Polizei gegen den Gütersloher eingeleitet.