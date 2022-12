Spielzeug gut zu gebrauchen

Das Thema Abfallvermeidung ist von zentraler Bedeutung. Jedes Jahr im November, zur Europäischen Woche der Abfallvermeidung, gibt es dazu verschiedene Aktionen. In Langenberg, Schloß Holte-Stukenbrock und in Lintel haben die GEG – Gesellschaft zur Entsorgung von Abfällen Kreis Gütersloh – und der Verein Pro Arbeit zu Wiederverwendungstagen auf den Recyclinghöfen eingeladen.

Wiederverwertungstag am Recyclinghof mit dem Verein Pro Arbeit in Schloß Holte-Stukenbrock

Schon vor der Öffnung der Tore bildete sich in Schloß Holte-Stukenbrock vor dem Recyclinghof eine kleine Autoschlange. Der Transporter von Pro Arbeit konnte schnell mit tollen Dingen gefüllt werden.

Stefanie Angermann kam mit voll beladenem Auto mit den Sachen, für die ihre Kinder inzwischen zu groß geworden sind. Seit der Bekanntgabe des Wiederverwendungstages bereits im Frühjahr hatte sie alles für diesen Tag gesammelt. Darunter waren Playmobil-Sets, Schlittschuhe, ein Spielteppich, ein Kinderzimmer-Regal und noch viel mehr gut erhaltendes und gepflegtes Spielzeug.

Weitere Spielsachen, wie Lego wollte sie noch in den nächsten Tagen direkt zum Second-Hand-Kaufhaus im ehemaligen Buschkrug an der Kaunitzer Straße 100 bringen. Erst die zahlreichen Sachspenden machen das System möglich. Gebrauchtes kann auch direkt bei Pro Arbeit in Schloß Holte-Stukenbrock abgegeben werden.

Für größere Möbelspenden oder Haushaltsauflösungen kommen die Mitarbeiter vorbei, Terminvereinbarung zur Abholung von größeren Möbelstücken oder größere Mengen können mit den jeweiligen Standorten ausgemacht werden. Mit den Erlösen wird die Logistik rund um die Gebrauchtwarenkaufhäuser finanziert und vielen Menschen der Wiedereinstieg ins Berufsleben ermöglicht. Und ganz nebenbei wird jede Menge Abfall vermieden.

Der nächste Wiederverwendungstage am Recyclinghof am Altenkamp mit Pro Arbeit findet statt am 15. Juni.