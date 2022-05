Sport-Rallye der Piumer Vereine

Auch die meisten Borgholzhausener Vereine haben in der Pandemie Mitglieder verloren. Nun präsentieren sie beim großen Aktionstag am 14. Mai sich und ihre Angebote.

In Borgholzhausen können 3.236 registrierte Mitglieder 29 Sportarten in elf Sportvereinen ausüben. Unter dem Dach des Stadtsportverbandes will Pium bewegungsorientiert in den Mai starten. Im Stadion, auf dem roten Platz, in Turn- und Sporthalle wird es am 14. Mai zwischen 11 und 17 Uhr ein breitgefächertes Sportangebot für kleine und größere Menschen geben.