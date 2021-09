Spur Nummer 4 belastet Arzt aus Gütersloher Klinik

Es war der zehnte Prozesstag – und für die mutmaßlichen Opfer wohl der bisher wichtigste: Vor dem Landgericht Bielefeld hat am Montag das Gutachten einer Molekularbiologin den Arzt Nils T. (43) schwer belastet. Der Anästhesist aus Oelde soll im Sankt-Elisabeth-Krankenhaus Gütersloh drei Patientinnen sediert und missbraucht haben.

LKA findet Spuren einer Patientin in Kleidung des Anästhesisten

Der Arzt war am 15. Dezember 2020 im Krankenhaus festgenommen worden. An jenem Tag soll er eine Patientin zwei Mal vergewaltigt haben. Die Frau lag nach einer gynäkologischen Operation nachmittags in ihrem Zimmer und hatte Schmerzen. Nils T. soll ihr aber kein Schmerzmittel gegeben haben, sondern ein Sedativum.