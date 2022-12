Stadt dankt für die Solidarität

Diesen Dank vor Weihnachten an die hilfsbereiten Bürger zu richten, sei ihnen ein Anliegen, gerade in der Zeit, in der sich Menschen aufgemacht haben, eine Herberge zu suchen. „Vielen Dank all denen, die sich engagiert haben.“ Immer noch seien viele Geflüchtete aus der Ukraine privat untergebracht. Dort können sie neue Kraft finden. „Manche sind richtig gute Freunde geworden“, weiß der Bürgermeister.

