Stadt Halle sucht Räume für Ukraine-Flüchtlinge

Halle

Hunderttausende Menschen aus der Ukraine sind auf der Flucht vor dem Krieg in ihrem Land. Viele von ihnen suchen auch in Deutschland eine sichere Unterkunft. In Erwartung einer regelrechten Welle an vertriebenen Menschen ist man bei der Stadt Halle unter Hochdruck dabei, zusätzliche Unterkünfte zu finden. „Auch, wenn wir die genauen Zahlen noch nicht kennen, rufen wir alle Bürgerinnen und Bürger zur Hilfe auf, indem sie uns Wohnraum vermieten“, sagt Bürgermeister Thomas Tappe.