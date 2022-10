Stadt zieht den Hut vor der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe

Schloß Holte-Stukenbrock

Ein Füllhorn an Dank und Lob haben Verwaltung und die Mitglieder des Demografie-, Integrations- und Sozialausschusses über die Arbeit der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe St. Johannes Baptist ausgeschüttet. Christiane Vornholt, Fachbereichsleiterin Soziales in der Stadtverwaltung: „Giesela Hörster ist eine Heldenfigur mit übergroßer Energie und einem großen Herzen. Sie kann einfach alles, lässt nicht locker und hat eine herzliche Art. Das brauchen Flüchtlinge. Keiner will in einer anderen Kultur leben. Das muss man erst mal ertragen.“

Von Monika Schönfeld