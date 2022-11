Stadtplan ohne Hindernisse

Schloß Holte-Stukenbrock

Die Stadt will einen barrierefreien Stadtplan erstellen. Kein Aufzug und viele Treppen in der Stadt? Informationen sind kaum zu verstehen? Keine barrierefreien Toiletten? Der Fachbereich Soziales und das Team der Fachhochschule Bielefeld suchen Expertin aus der Bürgerschaft Schloß Holte-Stukenbrock, die „barriere-sensibel“ sind, also die Barrieren in der Stadt kennen.